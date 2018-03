Teramo, chiede soldi al semaforo : arrestato perchè latitante

CRONACA. TERAMO. Ieri mattina, nel corso di un mirato controllo contro l’accattonaggio ai semafori di alcune vie gli agenti della Volante hanno fermato e condotto in Questura un uomo di origini romene, in possesso solo di una carta d’identità.

Attraverso le verifiche alle banche dati è risultato che Robert Bratianu, nato in Romania, 37 anni, in realtà era ricercato da mesi per scontare in carcere la pena di un anno e quattro mesi per ricettazione ed altro inflitta dal Tribunale di Bologna nel novembre del 2012. L’uomo venne fermato dalla Polizia del capoluogo emiliano a bordo di un’autovettura, insieme ad altri due connazionali, nel cui bagagliaio furono rinvenuti materiale informatico, un televisore ed altri oggetti provento di furto, nonché arnesi atti allo scasso. Dopo le formalità l’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.