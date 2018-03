Tg2 dossier al Borgo di Faraone Vecchio

TELEVISIONE. SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Sabato 30 giugno, alle ore 23.30 su Rai 2, il borgo di Faraone vecchio sarà uno dei protagonisti dello speciale “TG2 Dossier” che tratterà l’argomento dello spopolamento dei borghi. Lo storico settimanale della Rai ha realizzato un approfondimento che vede analizzate e vagliate le diverse motivazioni che hanno portato all’abbandono dei vecchi borghi cittadini, creando un senso di desolazione là dove prima c’era vita sociale.

Tra le varie comunità che hanno subìto tale spopolamento è stato appunto studiato anche il borgo di Faraone vecchio di Sant’Egidio alla Vibrata. La troupe della Rai, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha realizzato delle riprese sul campo, esaminato documenti, fotografie e raccolte testimonianze che hanno aggiunto informazioni su un particolare periodo della nostra cittadina. «Il documentario», spiega il sindaco Rando Angelini, «contribuisce a rispolverare e donare nuova luce al nostro passato troppo spesso dimenticato. Radice del nostro presente. Con l’augurio che la voglia di tenere in vita i ricordi non si esaurisca con la visione della trasmissione».