Arriva il generale Francesco Attardi, nuovo comandante regionale Abruzzo Gdf

TRENTO. Il generale di brigata Francesco Attardi assumerà dal 5 luglio la guida del Comando della Regione Abruzzo della Guardia di finanza. Alla testa da quattro anni del Comando regionale Trentino Alto Adige, lo lascerà mercoledì. Assumere il comando regionale della Guardia di finanza in Abruzzo significa in questo periodo giungere in una regione dove la ricostruzione dopo il terremoto è al decollo «quindi un incarico delicato - conferma lo stesso generale Attardi - per gli appetiti che ci potranno essere sugli appalti. E la Guardia di finanza è sempre in prima linea nel contrasto a questo tipo d'interessi». Un incarico per cui comunque da parte del generale «l'entusiasmo non manca, così come ho affrontato in maniera serena - ha affermato - le situazioni che si sono presentate sul territorio qui in Trentino Alto Adige in questi anni».