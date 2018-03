Droga. Donna trafficante arrestata ad Alba Adriatica ocn 125 grami di coca

ALBA ADRIATICA. Nella serata di ieri il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo ha arrestato una donna, M.E. 33 anni, originaria di Foggia ma da tempo domiciliata ad Alba Adriatica (TE), pluripregiudicata, perché deteneva ai fini di spaccio 125 grammi di eroina.

L’operazione è stata svolta nei pressi dell’uscita di Val Vibrata, dove una pattuglia del Nucleo Mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova aveva predisposto un posto di controllo.Dopo aver intimato l’alt all’autovettura su cui si trovava la donna e che era condotta da un uomo del posto, incensurato, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, le Fiamme Gialle di Giulianova dopo averla identificata ed essere risultata, come detto, gravata da vari precedenti specifici, notavano segni di tensione da parte della donna.Pertanto procedevano ad una perquisizione nel corso della quale venivano rinvenuti nella borsetta della pluripregiudicata nr. 2 involucri contenenti complessivamente 125 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, inoltre, dalla successiva perquisizione della propria abitazione in Alba Adriatica, veniva sequestrata una modica quantità di hashish.Il quantitativo di droga è stato sequestrato e la donna, tratta in arresto, è stata rinchiusa nel carcere di Castrogno a disposizione della Autorità Giudiziaria di Teramo.