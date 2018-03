Olimpiadi informatica: premiato studente di Montesilvano

ROMA. Sono stati incoronati dal governatore della Banca d’Italia gli studenti vincitori delle olimpiadi italiane di informatica. Tra questi William Di Luigi dell’Istituto Tecnico “E. Alessandrini” di Montesilvano. Le olimpiadi sono state promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Aica (Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). Ai vincitori una borsa di studio per uno stage formativo presso il centro di ricerca IBM di Winchester, in Inghilterra.

Tra i premiati figurano anche Davide Pallotti, del liceo scientifico “N.Copernico” di Bologna, Giuliano Gregori, del liceo scientifico “G.Oberdan” di Trieste, Lorenzo Gatto, dell’istituto di istruzione superiore “E.Mattei” di Recanati, Matteo Almanza, del liceo scientifico “A. Labriola” di Roma. Durante la cerimonia di premiazione sono stati incoronati anche gli studenti delle “Olimpiadi Nazionali di Matematica”, organizzate in collaborazione con l’Unione Matematica Italiana. Il prossimo appuntamento è previsto dal 23 settembre fino al 30 a Sirmione e Montichiari, sul Lago di Garda, dove si terranno le olimpiadi internazionali di informatica.