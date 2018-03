L’Aquila, ruba al supermercato, arrestato dai carabinieri

CRONACA. L’AQUILA. I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno arrestato un 30enne romeno per rapina impropria. Il giovane, dopo aver prelevato dalle scaffalature del supermercato Coop del quartiere Torrione alimentari e beni di consumo, li ha nascosti sotto la maglia e si è diretto verso le casse con il chiaro intento di eludere i controlli ed evitare di pagarli.

I movimenti sono stati però notati dagli addetti alla vigilanza che lo hanno bloccato davanti alle casse. A quel punto il romeno, per sfuggire alla cattura, ha spintonato e strattonato con violenza la cassiera facendola cadere a terra. Nel frattempo è arrivata sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di L’Aquila, avvisata pochi istanti prima dagli addetti alla vigilanza.

I carabinieri sono riusciti a bloccare immediatamente l’uomo e a trarlo in arresto. La refurtiva, recuperata, è stata restituita al direttore del supermercato. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando dei carabinieri in attesta del rito direttissimo che verrà celebrato oggi.