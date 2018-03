Montesilvano; eletti i presidenti di tre commissioni consiliari

CRONACA. MONTESILVANO. Prima seduta, ieri mattina, per tre Commissioni consiliari a Montesilvano, che hanno proceduto all’elezione dei rispettivi presidenti e vice presidenti. Si tratta della Commissione di Garanzia e Vigilanza, l’unica la cui presidenza compete alla minoranza, che ha eletto Umberto Di Pasquale (Pdl) come presidente e Gabriele Di Stefano (Pd) come vice presidente; della Commissione Bilancio la cui presidenza è andata a Fabio Vaccaro (IdV) e la vice presidenza a Vittorio Catone (PdL), ed, infine, della Commissione Affari Istituzionali e Personale che ha eletto come presidente Federico Di Giovanni (Essere Montesilvano) e come vice presidente Ottavio De Martinis (PdL). Oggi ci sarà l’insediamento di altre tre Commissioni consiliari: Servizi e Trasporti, Sanità e Servizi Sociali e Statuto. Anche queste verranno presiedute, nella prima riunione, dal Presidente del Consiglio comunale Carlo Tereo De Landerset.