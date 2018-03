Tortoreto, furto al supermercato Eurospin

TORTORETO. Ladri in azione al discount Eurospin a Tortoreto Lido (Teramo). Una banda di professionisti, nella notte tra sabato e domenica, ha messo a segno il colpo che ha fruttato oltre 30mila euro. La gang ha curato il piano nei minimi particolari. Ha dapprima forzato la vetrata posteriore all'hard discount, poi, una volta dentro ha disattivato il sistema di videosorveglianza rubando anche il sistema di telecontrollo per evitare di lasciare traccia del loro passaggio. Poi, indisturbati, i banditi hanno bucato la cassaforte mettendo le mani sul malloppo. Era l'incasso delle giornate di sabato e domenica. Il supermercato si trova sulla statale 16 in posizione isolata circondata da diverse strade rurali di collegamento alla zona panoramica. Indagano i carabinieri della locale stazione che avrebbero gia' una pista da seguire.