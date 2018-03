Ladra d'auto riconosciuta grazie a telo da mare, denunciata

MONTESILVANO. Va in spiaggia con il telo da mare trovato nell'automobile che ha rubato il giorno prima, ma il proprietario del mezzo, che casualmente si trova nello stesso stabilimento balneare, riconosce il suo asciugamano ed allerta i carabinieri. Protagonista del singolare episodio è una 32enne di Città Sant'Angelo (Pescara), V.G., denunciata per ricettazione. In particolare, l'uomo ha notato una donna che lasciava lo stabilimento balneare 'Gente di Mare', a Montesilvano, ed aveva in mano un telo da mare simile a quello che lui aveva lasciato nella sua automobile, rubata due giorni fa a Pescara. Insospettito ha subito allertato le forze dell'ordine. I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, giunti sul posto, hanno accertato che la 32enne aveva con sé le chiavi del mezzo, una Opel Zafira parcheggiata poco distante dallo stabilimento. La refurtiva è stata restituita al proprietario.