Motocarro travolto, muore 79enne

CRONACA. PESCARA. E' morto stamani, all'ospedale di Pescara, Nicola Granchelli, il 79enne di Civitella Casanova che era ricoverato da ieri mattina nel reparto di Rianimazione a seguito di un incidente avvenuto in paese, mentre si trovava alla guida di un mezzo Ape.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo era alla guida di un mezzo Ape quando e' uscito da un parcheggio ed e' stato travolto da una Panda a cui, forse, non ha dato la precedenza. Ha riportato fratture costali e politrauma, oltre ad una probabile frattura alla base cranica. Le condizioni dell'anziano erano apparse subito molto gravi, ed era stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Questa mattina il decesso.