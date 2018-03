Saga, approvato il bilancio d’esercizio 2011

AEROPORTO. PESCARA. L’assemblea degli azionisti della Saga ha approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.

L’anno si chiude con una crescita del traffico del +19,6% rispetto al 2010 ed il superamento della soglia dei 550.000 transiti. Il risultato netto è stato negativo per 541.986 euro. Secondo il presidente Laureti «il dato non deve essere letto come indicativo di una inversione di tendenza nell’andamento gestionale della società, quanto piuttosto come conseguenza di una diversa e più cautelativa valutazione fatta dagli amministratori in relazione a voci di costo non ricorrenti».

Il positivo trend di traffico viene confermato anche nei primi mesi del 2012 (+14,4% nei primi quattro mesi), in controtendenza rispetto al dato registrato negli aeroporti nazionali con traffico inferiore al milione di passeggeri (-5,1%). società.