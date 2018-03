A Schiavi di Abruzzo la Festa della birra, degli arrosticini e della Musica Indipendente

FESTE. SCHIAVI DI ABRUZZO. Torna la rassegna musicale-culturale “Schiavi della Musica”.

Il piccolo comune dell’Alto Vastese, a 1168 metri sul livello del mare, nei giorni 29-30 giugno e 1 luglio vivrà la manifestazione punto di riferimento della musica indipendente si prefigge di valorizzare l’attività musicale come mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale. Sul palco allestito in Piazza Caduti d’Ungheria si alterneranno 6 gruppi (2 a sera) a partire dalle ore 22:00 di ogni giorno. Venerdì 29 giugno ci sarà La Costituente – Fabrizzio Coppola; sabato 30 giugno Galoni - Marco Notari e Madam. Domenica 1 luglio Honeybird and the Birdies - Pier Cortese e Gianluca Brugnano.