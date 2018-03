Honeywell di Atessa premiata con il World Excellence Award da Ford Motor Company

AZIENDE. ATESSA. Honeywell Turbo Technologies, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie di turbocompressori per il settore automobilistico, ha ricevuto il premio World Excellence Award dalla Ford Motor Company, conferito ogni anno a fornitori che dimostrano prestazioni superiori in termini di qualità, tempi di consegna e costi. Lo stabilimento Honeywell di Atessa in Italia ha ricevuto il Silver Award per il suo ruolo specifico nella fornitura di turbocompressori ad alta tecnologia a Ford. Lo stabilimento Honeywell di Atessa fornisce a Ford turbo per motori diesel da 1.6L a 3.0L, montati su diversi modelli quali Ford Focus, Ford C-Max, Ford S-Max e Ford Transit.

Le tecnologie dei turbocompressori consentono di ridurre le dimensioni dei motori e aumentare le prestazioni e il risparmio sui carburanti.