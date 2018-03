SPORT. CATIGNANO. In occasione dei festeggiamenti di Santa Irene centinaia di ciclisti si riuniranno per il 3° Trofeo Santa Irene a Catignano. Il gruppo sportivo Catignano, organizza per il terzo anno consecutivo il trofeo Santa Irene, manifestazione cicloturistica amatoriale che si svolgerà domenica 24 giugno.

La partenza avverrà da piazza G. Marconi di Catignano alle 8,30 il ritrovo avrà inizio alle ore 7.30 nel medesimo luogo. I ciclisti, provenienti da tutta Italia, si cimenteranno su un percorso di 50 chilometri, che toccherà numerosi paesi dell’entroterra pescarese: Civitaquana, Carpineto Della Nora, Vicoli, con arrivo previsto a Catignano presso l’abbazia di Santa Irene in c.da Cappuccini. La gara è aperta a tutti i ciclisti affiliati a una qualsiasi federazione ciclistica. Al termine del cicloraduno ricco buffet per tutti e premiazione. Omaggio di prodotti locali a tutti i ciclisti, prosciutto per ognuna delle tre squadre più rappresentate, coppe e prodotti locali per gli altri premiati.