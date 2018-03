Pescara, assemblea programmatica dell'Idv. C'è anche Di Pietro

POLITICA. Antonio Di Pietro, leader nazionale dell’Italia dei Valori, domani parteciperà all’Assemblea programmatica degli iscritti dell’IdV Abruzzo, che avrà luogo a Pescara, nei locali del Museo Vittoria Colonna (lungomare Matteotti – Piazza Primo Maggio) a partire dalle ore 09.00.

L’intervento del Presidente nazionale è previsto per le ore 09.30, perché poi dovrà spostarsi in Molise per impegni già assunti.

Apriranno i lavori il senatore Alfonso Mascitelli, segretario regionale dell’IdV Abruzzo, l’onorevole Carlo Costantini, capogruppo IdV in Consiglio regionale, ed il parlamentare dell’IdV, Augusto Di Stanislao.