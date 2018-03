Teramo, anziano disperso su Monti della Laga

TERAMO. Non c'e' ancora nessuna traccia del 76enne disperso dal pomeriggio di ieri sul versante teramano dei Monti della Laga in localita' "Il Ceppo". L'anziano stava facendo una escursione con i propri familiari quando si e' allontanato da loro e dal quel momento si sono perse le tracce. Da ieri sera e per tutta la notte ha operato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo con una propria squadra della stazione di Teramo, di cui fa parte anche un medico. Sono impegnati sul posto anche una unita' cinofila e un coordinatore di operazioni di ricerca. L'elicottero della Polizia di Stato di base a Pescara, ha effettuato il trasporto in quota dell'unita' cinofila. Le ricerche proseguono anche con l'ausilio del corpo forestale dello Stato, i carabinieri e i vigili del fuoco.