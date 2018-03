Pescara, bimbo giù dal balcone

PESCARA. Un bambino di colore di tre anni e' ricoverato in prognosi riservata nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara dopo essere caduto dal balcone di un'abitazione di via Sele, a Montesilvano.

Il bimbo era stato affidato dai genitori, che vivono in via Orta, a una connazionale, dovendo andare a lavoro. Mentre giocava a pallone sul terrazzo di un appartamento al primo piano, almeno stando ad una prima ricostruzione, il pallone e' caduto sul marciapiedi sottostante. Il piccolo e' salito su un triciclo per sporgersi dal balcone ed e' volato giu' battendo la testa. E' stato soccorso prima dalla donna che lo accudiva e da alcuni cittadini italiani e poi dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Pescara. Era cosciente e parlava.