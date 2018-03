Nuovo Ostello della Provincia di Pescara gestito da cooperativa

TURISMO. PESCARA. Nasce una nuova struttura ricettiva in provincia di Pescara. E' l'ostello della gioventù “Fiume Tirino” a Bussi sul Tirino (in via Gramsci), a poco più di cinquanta chilometri dal capoluogo adriatico. Bussi è a 344 metri sul livello del mare, nella Valle del Tirino, fiume noto per la limpidezza delle acque. Un risultato dell'assessorato al Turismo della Provincia di Pescara, pronta ad inaugurare la struttura dopo anni di lungaggini burocratiche che hanno tenuto chiuso lo stabile. L'ente è infatti impegnato nel progetto “Montagne a portata di mare” volto alla promozione del territorio con particolare riferimento ai ventuno comuni delle aree interne del pescarese, fra i quali appunto Bussi sul Tirino.

Ad aggiudicarsi la gara promossa dalla stessa Provincia di Pescara per l’affidamento in concessione d’uso della gestione dell’ostello, è stata la cooperativa Il Bosso.

La cooperativa si occuperà della gestione e della manutenzione dell’ostello. La struttura si sviluppa su due piani da 190 metri quadri ognuno, con locale soggiorno e una zona notte (sei camere da letto con 24 posti a dormire). Il servizio sarà assicurato dalla cooperativa per cinque anni solari.