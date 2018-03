Sindaco Vasto a Buenos Aires per incontrare 700 vastesi

CRONACA. VASTO. La creazione di un ponte tra Vasto ed i suoi figli in Argentina ma anche onorare la memoria di Carlo Della Penna, indimenticato benefattore della città.

Sono questi alcuni degli obiettivi della missione che, dal 21 al 28 giugno, per iniziativa del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo, porterà in Argentina il sindaco di Vasto Luciano Lapenna. «Per la prima volta un esponente dell’amministrazione comunale vastese sarà a Buenos Aires per incontrare i propri concittadini – ha detto Lapenna – Venerdì prossimo, incontrerà settecento vastesi, mi sento felice e profondamente emozionato al pensiero di poter stringere la mano a chi ha dovuto lasciare la sua terra per cercare un avvenire migliore. Cosi’ come provo emozione al pensiero di poter onorare la memoria di Carlo Della Penna che tanto ha significato per Vasto. Vogliamo costruire nuove, solide relazioni, con i nostri concittadini in Argentina e con la Fondazione Della Penna – ha continuato Lapenna – Sono convinto che questa missione gettera’ le basi per importanti azioni future».