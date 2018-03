CHIETI, LAVORI AL PACHEGGIO DI VIA GARIBALDI

CRONACA. CHIETI. Inizieranno lunedì 4 aprile 2011, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dei parcheggi ubicati in Piazza Garibaldi, compreso l’adeguamento degli ingressi al parcheggio stesso. «Gli interventi», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Colantonio «saranno eseguiti, come previsto dalla convenzione di project, dall’ATI costituitasi, che ha come capofila la Società Ecoesse, per la gestione dei parcheggi. Gli stalli di sosta verranno adeguati nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, così come prescritto dall’Ufficio Traffico municipale che ha opportunamente segnalato tale necessità al Settore Lavori Pubblici. L’intervento avrà la durata di 5 giorni durante i quali vi sarà una inferiore disponibilità di posti auto. Si seguirà il criterio di effettuare i lavori su una metà della Piazza Garibaldi per poi completare l’intervento sulla restate parte. L’Amministrazione Comunale e la Ati-Ecoesse si scusano con l’utenza per il disagio». 01/04/2011 11.02