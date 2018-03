Libri, esce le strane storie de “Il diavolo all’incrocio”

LIBRI. TERAMO. Esce per Galaad Edizioni ‘Il diavolo all’incrocio’ di Nicola Catenaro, una raccolta di nove racconti sul tema del caso e della paura. Il libro, terza opera letteraria del giornalista abruzzese, sarà presentato venerdì 22 giugno, alle ore 18, nella sede de L’Arca (Laboratorio per le arti contemporanee) a Teramo. L’autore narra le avventure, spesso paradossali e surreali, di personaggi che inciampano loro malgrado nelle trappole del caso e nei nodi beffardi dell’esistenza. «Ma all’incrocio c’è sempre il diavolo in attesa, si sa – si legge infatti in uno dei racconti – e mai niente di certo si può sperare, puntando sulla ruota della vita e del destino, se si gioca con un avversario tanto più forte di te. Tanto più temibile».

Alla presentazione de Il diavolo all’incrocio interverranno, oltre all’autore, Paola Vagnozzi, editore Galaad Edizioni, e il critico e segretario del Premio Teramo Simone Gambacorta. Modererà l’incontro il giornalista Luigiaurelio Pomante. Le letture dei racconti saranno dell’attrice Eugenia Rofi mentre gli interventi musicali saranno curati dal maestro Piergiorgio Di Giuseppe.