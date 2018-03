Csc Abruzzo: a concorso 12 posti per il triennio di “Reportage storico - d’attualità”

CINEMA. L’AQUILA. La Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Abruzzo mette a concorso 12 posti, per il corso triennale di “Reportage storico - d’attualità”.











Il bando è aperto ai cittadini dell'Unione Europea e per cittadini extracomunitari; per questi ultimi limitatamente a due posti. Le domande di partecipazione in base a quanto previsto dal bando di Concorso dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012. La Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia attraverso le procedure di selezione illustrate nel bando si propone di individuare, selezionare e formare giovani professionisti in grado di operare in termini di eccellenza nell'ambito della comunicazione audiovisiva, in particolare nel campo del reportage storico-d'attualità ed è rivolto a diplomati e, preferenzialmente, a laureati con solide basi umanistiche e scientifiche, che abbiano già maturato uno spiccato interesse per il cinema e la comunicazione audiovisiva.