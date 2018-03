Tagliacozzo, aggiudicata la gestione del parcheggio sotterraneo in centro

CRONACA. TAGLIACOZZO. Arrivano 73 nuovi posti auto in centro grazie al nuovo parcheggio sotterraneo. E' stata aggiudicata la gara per la gestione del parcheggio sotterraneo di via Roma e la società appaltatrice ha triplicato l'importo a base d'asta.

Per il Comune si tratta di «una risposta concreta alle provocazioni e alle strumentalizzazioni di alcune parti politiche cittadine che con insinuazioni da querela avevano provato e screditare il bando». La struttura sarà gestita da una ditta di Roma con molta esperienza nel settore. «L'appaltatrice», sottolinea l'assessore delegato Antonio Stipano, «ha offerto 35mila euro, una somma più alta di tutte le altre strutture comunali messe insieme e affidate in passato».

La ditta aggiudicatrice, che ha vinto tra altre provenienti da tutta Italia, ha superato la base d'asta di ben 23mila euro, scavalcando la seconda ditta classificata di 10mila euro. Parcheggiare costerà al massimo un euro per ogni ora. Il contratto durerà tre anni e la concessione potrà essere prorogata per un ulteriore biennio.