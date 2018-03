Studentesse di Avezzano “ricercatrici” contro il cancro per 11 giorni

AVEZZANO. Faranno ricerca al fianco di ricercatori professionisti.

L’opportunità è toccata a Erika Bruno e Letizia Viscogliosi due studentesse del liceo scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano. Dopo aver superato il concorso “Lo Studente Ricercatore”, indetto dall’Istituto di ricerca contro il cancro Ifom le due parteciperanno ad uno stage presso la sede Ifom dal 27 agosto al 7 settembre. Erika sarà affiancata dal dottor Gianluca Deflorian per uno studio sul ruolo di alcune proteine del pesce zebrafish. A Letizia spetterà invece uno stage in inglese al fianco dalla dottoressa Johanna Niska sull' importanza dell'attivazione e regolazione dei checkpoint nel controllo del ciclo cellulare. L’esperienza proseguirà nei primi mesi del 2013 per l’evento conclusivo “Poster Day”, durante il quale le due dovranno presentare al pubblico i risultati del percorso.