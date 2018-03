A Celano, lavaggio delle strade e riqualificazione urbana

CELANO. Alla maggioranza Piccone, a Celano, sta a cuore il benessere urbano. E così è partita l’operazione riqualificazione delle aree cittadine. Il programma prevede la manutenzione ed il recupero delle aree verdi e la pulizia a tutto tondo.

Tra gli interventi, ha ricordato l’assessore all’Ambiente Settimio Santilli, c’è la riqualificazione dell’area di Fontegrande, la messa in sicurezza di via Muricelle, con relativa alberatura e la bonifica delle mura perimetrali del Castello Piccolomini, intervento realizzato, secondo l’assessore, «dopo decenni di abbandono, grazie alla collaborazione della Soprintendenza ai Beni Culturali».

Seguiranno lavori nell’area della pineta del Crocifisso e Belvedere di via L’Aquila, i primi quartieri visibili per coloro che dalla Tiburtina o da Ovindoli entrano nella città. Particolare attenzione sarà dedicata allo spazzamento meccanico delle strade (in luogo di quello manuale) con lavaggio incorporato; operazione questa, da eseguire con cadenza settimanale/mensile con particolare riguardo alle aree periferiche cittadine.

Verranno concordati con la popolazione giorni e fasce orarie in cui sarà consentita la sosta delle auto per strada.