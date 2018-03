Sport fitness festival 2012 a Francavilla dal 12 al 15 luglio

SPORT. FRANCAVILLA AL MARE. Sarà un grandissimo contenitore, la più grande palestra-spettacolo a cielo aperto del Centro Italia. Per 4 giorni, dal 12 al 15 luglio, tutte le attenzioni del fitness, dello sport e dello spettacolo saranno rivolte a questo Festival che rappresenta davvero la novità dell’Estate.

Si svolgerà in contemporanea su tutta la riviera di Francavilla al Mare, dalla mattina alla sera, dal mare alle piazze, attraverso attività ginniche per arrivare agli spettacoli previsti in fase serale.

Novità assoluta l’alba yoga4elements, che si svolgerà alle 07.00 del mattino di domenica 15 Luglio sul Pontile al Mare. 50.000 mq di superficie occupata, 8 km di litorale interessato, 16 stabilimenti balneari ospitanti, 5 piazze e 4 palchi, 2 Beach Stadium, 50 espositori, 6 aziende nazionali produttrici, 80 ore di lezioni di fitness, 60 ore di esibizioni sportive, 10 Eventi in Acqua, 5 Eventi Benessere, 23 Eventi Sport, 6 convegni, 4 testimonial, 1 corsa podistica, 1 escursione in mtb, 1 torneo di tennis, 6 tornei di beach, 60 istruttori, 11 Eventi di danza, 8 Show, 5 Spettacoli, 28 Eventi di Fitness, 40 Palestre