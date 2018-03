Chieti, affidato l'appalto per i lavori al tribunale

LAVORI. CHIETI. La gara per l'appalto di ristrutturazione del Tribunale di Chieti è stata vinta dall'impresa Spinosa di Isernia. La struttura aveva subito danni dal terremoto del 2009.

L'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori in 350 giorni.

Ne dà notizia l'onorevole Lanfranco Tenaglia che considera prezioso il lavoro svolto dalle Istituzioni tutte, innanzitutto in sede parlamentare, dapprima con l'approvazione della norma che, unico caso di ufficio pubblico al di fuori del cratere, ha consentito di usufruire dei finanziamenti del terremoto per la ristrutturazione del tribunale di Chieti, e poi con l'altra norma che ha rinviato per i Tribunali abruzzesi di tre anni l'esercizio della delega per il riordino della geografia giudiziaria.