Concorsi primari Asl Teramo. Ecco i primi risultati

TERAMO. Due dei 12 concorsi per primari alla Asl di Teramo sono già andati a buon fine.

Il reparto di Anatomia Patologica dell’ospedale G.Mazzini sarà guidato dalla dottoressa Gina Quaglione già in forza come responsabile di Anatomia Patologica alla Asl di Teramo. Al professor Antonio Uncini cattedrato all’Università di Chieti andrà la poltrona del reparto di Neurologia.

I due prenderanno servizio nei prossimi mesi non appena la Asl avrà la copertura necessaria per coprire i ruoli.

Entro la fine dell’estate, fa sapere l’azienda ospedaliera, verrà conclusa almeno la metà degli altri concorsi banditi relativi ai servizi di Pronto Soccorso, Endocrinologia e Diabetologia, Gastroenterologia, Radioterapia, Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Otorino, Ortopedia (ospedale di Teramo), Chirurgia generale (ospedale di Sant'Omero), Medicina interna (ospedale di Atri), Medicina interna (ospedale di Giulianova).