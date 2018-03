Olis Festival a Montesilvano, tre giorni dedicati al benessere

BENESSERE. MONTESILVANO. Si terrà nel fine settimana la III edizione dell’Olis Festival li, tre giorni dedicata al benessere.

Dal 15 al 17 giugno nella campagna di Montesilvano (Via Toscanini) si parlerà di ayurveda, cosmesi naturale, cristalloterapia, thi chi chuan e qi gong, ma anche di alimentazione, gruppi d’acquisto solidale, cibo a km zero: saranno proposte circa 50 tematiche con altrettanti operatori olistici attraverso laboratori, workshop, mostre, trattamenti e massaggi, sportelli informativi, conferenze, dibattiti, presentazione libri, mostre, degustazioni e mercatino eco-bio.

Si comincia venerdì 15 alle 17,30 con un fitto cartellone di appuntamenti per finire la serata con la classica Festa vegetariana d'Abruzzo (IV edizione) dedicata quest’anno all’ortica. Appuntamento clou alle 20,30 con l’atteso intervento di Maria Grazia Lopardi che presenterà il libro ‘Il Graal custodito dai Templari’. La full immersion nelle attività procederà sabato e domenica (10-13 e 17,30-24). Previsti anche intrattenimenti e ristoro. Parteciperanno anche il maestro e ‘spirito libero’, Giorgio Cerquetti (sabato sera) e domenica sempre alle 20,30 si parlerà di ‘Economia solidale al tempo della crisi’, interverranno, tra gli altri, Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, Fernando Di Fabrizio, presidente della Legacoop Abruzzo, coordina: Davide Pace, presidente Intercral Abruzzo.