Smog, anche a Francavillla al Mare arriva la centralina dell’Arta

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE . E' in fase di installazione, all’interno del territorio comunale, una centralina dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente) per il monitoraggio della qualità dell’aria, così come stabilito nel Piano regionale triennale di Tutela e risanamento ambientale.

La centralina sarà installata nei pressi dello stadio comunale “Valle Anzuca” e avrà un’estensione di 6,30x4,60 metri, mentre le dimensioni della centralina saranno di 3x1,80 metri. «Tutto ciò dimostra, ancora una volta – afferma il sindaco, Antonio Luciani -, la nostra grande considerazione e sensibilità verso le politiche ambientali affinché Francavilla torni, con i fatti e non solo a parole, ad essere una città ordinata, pulita, accogliente e aperta al mondo».