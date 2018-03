Avezzano, Enel potenzia il servizio per 10.000 clienti

CRONACA. AVEZZANO. Servizio elettrico potenziato e sempre più affidabile per oltre 10.000 clienti Enel: i tecnici dell’azienda hanno concluso un complesso intervento tecnico su oltre 12 km di linee elettriche di Media Tensione che collegano la Cabina primaria di Avezzano, snodo fondamentale della distribuzione di energia sul territorio, ai comuni di Trasacco, Collelongo e Villavallelonga.

Il potenziamento delle linee permetterà ad Enel di garantire una qualità del servizio sempre migliore e porterà vantaggi per l’energia “a zero emissioni” prodotta dalle fonti rinnovabili, in particolare quella proveniente dagli impianti di produzione da pannelli fotovoltaici realizzati dai Comuni di Collelongo e Villavallelonga. L’intervento ha visto la sostituzione della linea preesistente, interamente rinnovata con tecnologie moderne, in grado di garantire maggiore affidabilità in caso di eventi atmosferici avversi anche nei tratti di linea che si trovano al di sopra dei 1000 metri di altitudine. L’intervento, interamente a carico di Enel, rientra nel piano di potenziamento delle infrastrutture di distribuzione sul territorio.