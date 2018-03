Comitato ‘No rifiuti a Fosso Grande’, rinnovato il direttivo

CRONACA. PESCARA. Rinnovo delle cariche per il direttivo del Comitato No Rifiuti a Fosso Grande. L'assemblea ha eletto nel direttivo l'insegnante Roberta Rullo, l'avvocato Bruno Di Carlantonio, il commercialista Stefano Coppini e Carlo Toro con funzioni di segretario, confermato alla presidenza Luciano Troiano.

«Celebriamo i due anni di attivita' sul territorio che non si sono rivolti esclusivamente alla nostra vicenda - dice Stefano Coppini portavoce del comitato - Abbiamo preso parte a riunioni organizzate dalla Provincia sul Piano Rifiuti, a manifestazioni con altre associazioni e comitati in quello che e' diventato un vero e proprio network per la tutela dell'ambiente che parte dal basso, dai semplici persone estranee alle logiche dei partiti ma che non vogliono restarne vittime. La partecipazione numerosa e crescente dei cittadini su queste tematiche, l'interessamento dei media - rileva Coppini - e' segno di una grande sensibilita' ambientale da parte dei residenti, sensibilita' di cui solo le forze politiche e certo mondo imprenditoriale sembra non accorgersi».