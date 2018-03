CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. Tentano di far esplodere il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Francavilla al Mare in via Nazionale Adriatica che pero' resiste all'attacco dei malfattori. L'episodio e' accaduto la notte scorsa.

La deflagrazione, provocata probabilmente grazie all'utilizzo di acetilene, ha arrecato ingenti danni alla struttura ma non ha permesso di aprire la cassaforte e di asportarne il denaro contenuto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti.