Forzano cantiere e rubano betoniere da 100mila euro a Roseto

CRONACA. ROSETO DEGLI ABRUZZI. Colpo grosso la scorsa notte a Roseto, nella frazione di Piane Tordino

I ladri, dopo aver forzato la sbarra di accesso del deposito automezzi dell'azienda Colabeton, sono riusciti a forzare anche le cabine di guida di due grossi mezzi adibiti al trasporto del cemento, riuscendo a portarli via con il favore delle tenebre. A scoprire il furto sono stati gli operai della ditta questa mattina all'alba, all'apertura del cantiere. Le due betoniere, secondo una prima stima, avrebbero un valore che supera i 100mila euro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Roseto per cercare di identificare il gruppo di ladri e soprattutto la destinazione dei due mezzi pesanti.