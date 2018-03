Teramo. Musica “abusiva” al night, denunciati due gestori

CRONACA. ALBA ADRIATICA. Due gestori di un night club e di un music hall di Alba Adriatica (Teramo), M.S. di 23 anni e S.A.O. di 27, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica per violazione della legge sul diritto d'autore.

In pratica, lo scorso weekend durante controlli congiunti di carabinieri ed ispettori Siae provenienti direttamente da Roma, e' stato accertato che la riproduzione e la diffusione musicale erano state effettuate in violazione della legge, in quanto non erano stati compilati i bordero' sul quale vengono trascritti autori e titoli dei brani musicali ai fini della corresponsione dei diritti d'autore. Il repertorio musicale, infatti, avrebbe dovuto essere diffuso una volta ottenute l'autorizzazione Siae e la consegna dei moduli originali da compilare e restituire all'agenzia Siae.