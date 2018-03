Anziano muore in spiaggia a Montesilvano dopo malore

CRONACA. MONTESILVANO. Un morto sulla spiaggia nel pescarese. Un italo belga di 81 anni, Domenicantonio Di Panfilo, e' deceduto questa mattina mentre si trovava sulla battigia di Montesilvano, a seguito di un malore.

L'anziano stava passeggiando in acqua all'altezza dello stabilimento Sabbia d'oro quando s' e' accasciato. E' stato soccorso e portato fuori ma non c'e' stato nulla da fare. Potrebbe essere stato ucciso da una ischemia cerebrale, stando a quanto riferito dal medico legale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di Porto, che si e' occupata di seguire la vicenda. La salma e' stata riconsegnata ai familiari. L'anziano, che risiede in Belgio, era a Montesilvano con la moglie in vacanza.