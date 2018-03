Morto Angelo Onorato, il cordoglio dell'Udc

CRONACA. L’AQUILA. Stroncato da un infarto, è morto in casa il medico aquilano Angelo Onorato, conosciuto in città anche per i suoi trascorsi politici iniziati con la Democrazia Cristiana.

L'UDC dell'Aquila lo ricorda come «uomo di grande altruismo e sensibilità. Stimato professionista, si era speso con grande generosità per la sua città nell'ultima competizione elettorale. Estremamente socievole, dalla spiccata simpatia e sempre pronto a spendersi in prima persona in aiuto di chiunque ne avesse bisogno. Ne vogliamo conservare il sorriso ed abbracciare la sua famiglia colpita da questa prematura scomparsa», dice Morena Pasqualone, segretario provinciale dell'Udc.