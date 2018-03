Il Consiglio comunale de L’Aquila in diretta video

TRASPARENZA. L’AQUILA. Venerdi 8 luglio alle ore 9.30 il primo Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta video streaming sul sito di Appello per L’Aquila. «E solo un primo e piccolo passo verso la trasparenza dell’assemblea elettiva, uno dei punti salienti del nostri impegni in campagna elettorale», fanno sapere da Appello per L’Aquila.

L’orario mattutino non consente alla gran parte delle persone di assistere ai lavori. «Sarebbe invece necessario incentivare e facilitare il più possibile la presenza di cittadine e cittadini alle sedute del Consiglio comunale.

Per questa ragione», aggiunge la lista, «chiederemo che le sedute siano convocate nel tardo pomeriggio per permettere anche a chi studia o lavora la partecipazione. Sarà un orario scomodo per i consiglieri ma le loro esigenze passano in secondo piano rispetto a quelle della cittadinanza. Tanti comuni in Italia già hanno adottato questa tempistica con significativi incrementi in termini di partecipazione della popolazione. Questa scelta inoltre permetterà un risparmio di spese per il Comune in quanto si dovrà corrispondere agli enti e alle aziende dei quali i consiglieri comunali sono dipendenti meno rimborsi per le ore di permessi retribuiti».