Tamponamento sulla A14: muore una donna di 85 anni

PESCARA. Una donna e' morta e tre persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la A14, in direzione Sud, nel territorio di Cappelle sul Tavo, prima della galleria Cappelle.

Stando alle prime informazioni il tamponamento e' avvenuto mentre c'era un incolonnamento per un cantiere. Un mezzo pesante non avrebbe fatto in tempo a frenare e avrebbe tamponato violentemente una Citroen C3. Le due donne sedute sul sedile posteriore sono rimaste gravemente ferite e una di loro, di 85 anni, e' morta dopo il trasporto in ospedale, a Pescara, da parte del 118, intervenuto con diverse ambulanze e l'elicottero.