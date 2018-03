Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da macchinario

PESCARA. Un uomo di 61 anni, di Chieti, Giustino Fusco, e' morto oggi pomeriggio a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto a Manoppello Scalo, nel pescarese, in via Teramo, negli spazi dell'autocarrozzeria Nuova Tiburtina che si occupa di vernicature industriali.

L'uomo, in base alle prime informazioni fornite dai carabinieri della compagnia di Popoli, stava scaricando da un autocarro una pressa da verniciare che lo ha schiacciato, uccidendolo sul colpo. L'operaio era un dipendente della FP Meccanica di Chieti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire come si sono svolti i fatti. La salma e' a disposizione dell'autorita' giudiziaria di Pescara.