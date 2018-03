Rapina supermercato, quando esce trova i carabinieri

CRONACA. PESCARA. Ieri sera i carabinieri delle compagnie di Pescara e Chieti hanno tratto in arresto Maichol Parbone De Matteis, 24enne pescarese, pregiudicato.

Il giovane, noto per i suoi numerosi precedenti reati contro il patrimonio, è stato notato dai militari operanti mentre camminava lungo Strada Adriatica Nord. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno seguito mentre entrava all’interno del supermercato “Eurospin”. Dopo pochi istanti lo stesso è stato visto uscire di corsa con un coltello in mano: aveva appena consumato una rapina all’interno del negozio. Parbone, ancora con l’arma in mano, dopo aver minacciata a volto scoperto una cassiera, si era fatto consegnare l’incasso della giornata, circa 1700 euro. All’uscita però ha trovato i Carabinieri ad attenderlo, che lo hanno subito disarmato e recuperato la somma di denaro. L’arrestato è stato poi associato alla casa circondariale di Pescara, a disposizione dell’autorità Giudiziaria.