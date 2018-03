Calcio: aggressione a tifosi Pescara, 4 denunce a Chieti

CRONACA. CHIETI. La Digos della Questura di Chieti ha individuato quattro degli autori di aggressioni commesse la notte tra il 26 e il 27 maggio scorso nei confronti di alcuni simpatizzanti del Pescara Calcio.

Gli indagati, tutti maggiorenni, verranno denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato e lesioni aggravate. I fatti si sono verificati a Chieti Scalo in piazzale Marconi e in via Pomilio nei pressi dell'ex Foro Boario. Le indagini proseguono a carico di almeno 10 tifosi ultras del Chieti, indagini il cui esito sarà comunicato alla autorità giudiziaria.