Uda, Trinchese nuovo direttore dipartimento Lettere

UNIVERSITA’. CHIETI. Il professor Stefano Trinchese è stato eletto con larghissima maggioranza direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, primo Dipartimento costituitosi in ottemperanza al dettato legislativo della riforma universitaria e in armonia con le disposizioni del nuovo Statuto d’Ateneo.

«La nostra nuova realtà – ha spiegato il professor Trinchese – intende ridare slancio alla cultura umanistica nelle sue varie declinazioni, nella convinzione che anche il mondo delle professioni, sempre più orientato in una prospettiva tecnicistica, possa invece trovare proprio nei nuovi ‘umanisti’ operatori a vario livello capaci di analizzare gli articolati scenari, comprendendo nel profondo gli orientamenti e dunque in grado di delineare soluzioni innovative cui affidarsi per superare le criticità della vita sociale».