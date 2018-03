Latitante da 9 anni arrestata a Pineto

PINETO. Latitante da 9 anni e con ben 120 alias, i carabinieri di Pineto hanno identificato ed arrestato Ana Matic, croata di 26 anni, senza fissa dimora, pregiudicata.



I militari avendo notato la donna insieme ad altre due coetanee connazionali, tutte e tre in stato di gravidanza, che si aggiravano con fare sospetto nelle vie di Pineto provvedevano a fermarle trovandole in possesso di numerosi attrezzi da scasso.

Immediatamente sono iniziati gli accertamenti di rito che sono risultati tutt'altro che semplici. Infatti dal controllo alla Banca Dati e' emerso che la Matic aveva circa 120 alias, mentre le due connazionali ne avevano circa venti. Alla fine degli accertamenti durati diverse ore, la Matic e' risultata destinataria di numerosi provvedimenti restrittivi emessi dai Tribunali di diverse città del centro e nord Italia, il primo dei quali risalenti al 2003 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Perugia, per una pena definitiva totale da scontare ammontante a sette anni. La Matic e' stata associata alla Casa Circondariale di Teramo mentre le altre due croate sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.