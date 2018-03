Bimbo appicca incendio in negozio di Montesilvano

CRONACA. PESCARA. E' stato un bambino di pochi anni che giocava con un accendino ad appiccare un incendio, poi subito domato, in un negozio di abbigliamento di Montesilvano, nella tarda mattinata di ieri.

Il negozio, Mercatone della moda, si trova in via Gandhi. Sono entrate due donne, forse rom o forse straniere, che hanno cominciato a visionare della merce. Intanto il piccolo maneggiava un accendino che ha usato per dar fuoco ad alcuni capi di abbigliamento. Quando hanno capito cosa stava accadendo le donne sono fuggite mentre dal negozio e' stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Si e' sprigionato molto fumo, nel locale. Le commesse non sono state in grado di fornire molti elementi sulle clienti e i carabinieri stanno lavorando per identificarle. C'e' una sola telecamera, sul posto, che non funziona. Il valore della merce andata in fumo e' di circa mille euro.