All’Abruzzo 100mln per lo sviluppo

FONDI. ABRUZZO. Recuperati per lo sviluppo dell'Abruzzo ulteriori 100 milioni di euro per obiettivi strategici condivisi nel Patto per lo sviluppo e destinati a turismo, istruzione e welfare.

L'annuncio è stato dato, questa mattina, all'Aquila dal Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi che ha sottolineato che non ci sarà una distribuzione a pioggia delle nuove risorse ma una ripartizione attraverso progettualità valide ed efficaci con cui la comunità abruzzese sarà chiamata a misurarsi. L'assegnazione è stata calcolata tenendo conto di una serie di indicatori: 48,9 milioni di euro per attività ex Pain, 20,5 milioni di premialità ottenuti per il raggiungimento di obiettivi di servizio mentre 32 milioni assegnati grazie all'attività di partecipazione al processo.