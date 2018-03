Apre il Centro diurno per disabili di Villa Brozzi a Montorio

CRONACA. MONTORIO. Sarà inaugurato giovedì mattina il Centro diurno per disabili di Villa Brozzi a Montorio che ospiterà anche un polo formativo.

La struttura e il centro di formazione LavorAttivamente sono stati realizzati con i fondi delle Nazione Unite con due distinti progetti presentati approvati selezionati dall’ UNNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, fondo gestito dal Ministero dell’Interno, destinato a finanziare interventi in favore del sociale). Il centro, un ex edificio scolastico di 220 metri quadri è situato a metà strada tra il capoluogo di provincia e il comune di Montorio al Vomano ed è destinata a servire gli utenti della vallata del Gran Sasso; un’area fino ad oggi sprovvista di un simile supporto sociale. Sono previsti laboratori per le attività manuali, spazi per la socializzazione ed attività ricreative e motorie e una piccola sala da destinare a lavori individual, colloqui e attività di relazione. Taglio del nastro e presentazione dell’iniziativa a partire dalle ore 11 con il vicepresidente Renato Rasicci che con il suo assessorato ha seguito i progetti; il sindaco di Montorio, Alessandro Di Giambattista e l’assessore al sociale, Flavio Paolini; il prefetto Valter Crudo; il presidente della Fondazione Tercas, Mario Nuzzo; il presidente della Comunità Montana, Nando Timoteo; il presidente dell’Unione italiani Ciechi, Italo Del Giovine.