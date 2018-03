Grave escursionista precipitato nel fiume

CRONACA. TERAMO. E' ricoverato in condizioni gravi, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo, un escursionista 31enne di Ascoli Piceno, caduto nei pressi delle cascate di Cesacastina - nel territorio della Laga - dopo un volo di un centinaio di metri. Secondo una prima ricostruzione, fatta dagli uomini del soccorso alpino e dei carabinieri, il giovane, che tornava dall'Aquilano insieme ad amici, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato nei pressi del corso d'acqua, in una zona molto frequentata, ma altrettanto pericolosa, il Fosso dell'Acero.

La caduta è stata rovinosa, sotto gli occhi degli impotenti compagni di escursione, lungo il corso d'acqua pieno di rocce. I soccorsi sono scattati immediatamente, nonostante i luoghi impervi. Personale del 118 arrivato da Cesacastina, frazione di Crognaleto (Teramo) e i Vigili del fuoco hanno raggiunto il trentunenne in poco tempo, prestandogli le prima cure. Le conseguenze della caduta sono apparse subito serie: il giovane era in stato di incoscienza e aveva riportato fratture in più parti del corpo. E' stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 che lo ha trasferito al "Mazzini" di Teramo, dove è arrivato poco prima delle 15. Per il momento la prognosi è riservata.