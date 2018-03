Incidente stradale: scontro auto-moto, muore centauro 24enne

CRONACA. PESCARA. Un ventiquattrenne è morto all'alba in un incidente stradale avvenuto in provincia di Pescara, lungo la statale che conduce a Cepagatti (Pescara). Il giovane, Francesco Pesce, di Cepagatti, era in sella alla sua moto quando, lungo un rettilineo, si è trovato di fronte un'auto che procedeva in senso opposto e ha invaso la sua corsia.

Nell'impatto il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Stradale di Pescara. Il conducente dell'auto, sottoposto all'alcol test, è risultato positivo ed è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Proseguono comunque le indagini per accertare ulteriori responsabilità dell'automobilista.