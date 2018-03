Danni causati da animali selvatici, «snellita proceduta per indennizzi»

REGIONE. ABRUZZO. La proposta di regolamento, finalizzata a migliorare la procedura da seguire per ottenere il risarcimento in caso di morte di un capo di bestiame provocata da animali selvatici, è stato il tema affrontato nel tavolo di lavoro tenutosi ieri a Pescara dai consiglieri Giovanni D’Amico e Claudio Ruffini.

Hanno partecipato all’incontro Augusto De Sanctis (Wwf), Stefano Fabrizi e Vinicio Balsetti (Confagricoltura), Flavio Antonioli e Patrizio Schiazza (segretario provinciale regionale Ambiente e/è vita), Carmine Masoni e Bruno Sfrattani (Cia) «La modifica prevede ora che l’accertamento del danno può essere effettuato anche da veterinari abilitati non dipendenti di strutture pubbliche», spiegano i consiglieri regionali. «Questa modifica oltre che snellire le procedure ci darà la possibilità di riaprire un dibattito in commissione e in Consiglio Regionale per ridiscutere una norma oramai superata, così come richiestoci anche dai rappresentanti delle categorie presenti stamane nella proficua riunione di lavoro».